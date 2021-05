Geen Haagse wijk heeft zo geleden in de Tweede Wereldoorlog als het Bezuidenhout

Vanaf hier werden raketten afgevuurd op Londen: ‘Het was zonder meer een geniaal idee van de Duitsers’

28 oktober Onder dekking van de bossen tussen Scheveningen en Meijendel vuurden de Duitsers in 1944 en 1945 raketten af op Londen. De raketten waren niet te stoppen en richtten in de Engelse hoofdstad een ravage aan. Tegen deze achtergrond heeft Robert Harris een spannend plot geschreven over wetenschappers, nazi’s, de Engelse inlichtingendienst en een jonge vrouw op de vlucht voor een mislukte relatie.