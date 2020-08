Geen halve maatregelen bij SVC'08 tegen Scheveningen

regiosportOp zich was zaterdag bij SVC'08-SVV Scheveningen (0-2) alles hetzelfde. Behalve dan dat alles anders was. Zo werd het een bijzondere editie van de traditionele opening van de voorbereiding.

Bij de ingang moesten alle bezoekers het toegangsbewijs laten zien dat ze donderdagavond bij de club hadden opgehaald. Al op vrijdag stond zowel op de website van SVV Scheveningen als SVC'08 te lezen dat het duel was uitverkocht. En werd met nadruk vermeld dat zonder toegangsbewijs langskomen geen zin had. In ruil voor je toegangsbewijs kreeg je zaterdag een stempel op je arm en op een papiertje nogmaals de belangrijkste regels uitgelegd.

Normaal gesproken zie je hier bij een thuiswedstrijd een klein uur van tevoren hier wat groepjes mensen staan en er daar nog wat ongedwongen door elkaar heen struinen. Nu hadden wie het duel vanaf de Henk Groen Tribune wilden aanschouwen, rond dit tijdstip al keurig hun plek ingenomen. Rood-witte afzetlinten zorgden ervoor dat slechts de helft van de banken gebruikt kon worden. Wilde je de kantine in, deed je dat via de linkertrap van de tribune. Ging je de kantine weer uit, deed je dat via de rechtertrap. In de kantine zelf mocht je alleen gebruikmaken van de zitplaatsen.

Volledig scherm Een tribune is nu heel wat sneller 'vol'. De derby SVC'08-Scheveningen was zaterdag met 250 toeschouwers uitverkocht. © Aad Vanderknaap

Stralende zon

Normaal gesproken komen er elk voetbalseizoen wel weer nieuwe termen bij, in de huidige werkelijkheid kan het ook gebeuren dat oude termen ineens een nieuwe betekenis krijgen. Waren 'looplijnen' aanvankelijk alleen bedoeld voor op het veld, eergisteren dienden ze er ook voor om de mensen langs het veld naar de buitentap en er weer vandaan te leiden. Linksom of rechtsom, het ging de meesten opvallend soepel af. Geen halve maatregelen nemen en er voor de rest maar het beste van maken, luidde het devies.

Plus ondertussen maar niet te veel denken aan hoeveel de clubkas misloopt. Met de aantrekkelijke affiche tussen de tweedeklasser en de tweededivisionist in combinatie met de stralende zon, was het viervoudige van de maximaal 250 kijkers die er nu bij mochten, zo maar haalbaar geweest.

Quote Een boegbeeld neemt vandaag afscheid Robert Waterreus

Boegbeeld

Niet alleen door de bijzondere omstandigheden kreeg het traditionele Scheveningse onderonsje een memorabel karakter. Het kwam ook door het afscheid van SVC'08-spits Stephen de Ruiter (in totaal acht keer topscorer van het jaar). Op slag van rust vormden, terwijl Time to say goodbye van Andrea Bocelli weerklonk, beide teams een erehaag voor hem. En sprak technisch manager Robert Waterreus mooie woorden: ,,Een boegbeeld neemt vandaag afscheid. Stephen nam zowel binnen als buiten het veld altijd het voortouw. We danken hem dan ook uit de grond van ons hart."

Wat betreft de wedstrijd kon worden genoteerd dat de vorig seizoen nog voor SVC'08 uitkomende spits Mike de Niet de score namens de bezoekers wel heel erg 'op zijn Mike de Niet's' opende. Met een tegenstander in zijn rug draaide hij in het strafschopgebied om zijn as, haalde uit en liet doelman Joey Vos kansloos.

Ook vermeldenswaardig: de overtuigende en ontspannen manier waarop de van HBS naar SVV Scheveningen overgekomen centrale verdediger Gautam Kalpoe zich in de tweede helft van zijn taak kweet. Al was alles bij elkaar opgeteld omroeper Jaap Lolkema zaterdag de grootste uitblinker. Vlak voor het eerste fluitsignaal verzocht hij de mensen om zich zoveel mogelijk over het terrein te verspreiden. Daarbij gebruikte hij een sterk argument: ,,Vanaf de overkant ziet u dezelfde wedstrijd als vanaf hier.”