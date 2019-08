Geen hightech of duur medicijn: ‘Zorgbrug’ verbetert herstel oudere patiënt

Het concept is verpakt in ondoorgrondelijke zorgtaal, maar het idee van de ‘transmurale zorgbrug’ is heel simpel: oudere kwetsbare patiënten gaan niet naar huis voordat een speciaal hiervoor opgeleide wijkverpleegkundige even langskomt in het ziekenhuis en met de geopereerde persoon en de mensen die hem of haar verzorgd hebben zorgvuldig het dossier bekijken. Hoe staat het herstel ervoor? Is er genoeg hulp thuis die weet hoe je bijvoorbeeld een stomazakje moet verwisselen? En zijn er tekenen van complicaties waar de verpleegkundige thuis goed op moet letten?