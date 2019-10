Love & Peas is opgezet door een Palestijn en een Israëliër, die het conflictueuze Midden-Oosten een ander gezicht geven in het Haagse Regentessekwartier. Ze willen met het restaurant laten zien dat hun thuislanden meer zijn dan oorlogsgebied en dat samen eten kan verbinden. De naam verwijst ook naar kikkererwten waarmee veel wordt gewerkt.



De Palestijnse chef-kok Muawi Shehadeh staat alweer een paar jaar in de keuken. Yuval Gal heeft het druk met andere zaken, maar komt als gast nog regelmatig langs om falafel te eten, zegt een Engelssprekende serveerster ons.



Het alcoholvrije restaurant houdt wat indruk betreft het midden tussen een eetgelegenheid en een klein buurtcentrum. Het is geen hippe vegan hotspot, wel huiselijk en sympathiek. De tafels en robuuste houten stoelen lijken zo afkomstig uit de kringloopwinkel met het etiket jaren 70.



Ook andere meubels roepen dat beeld op. Links van ons tafeltje is een schilderclubje intussen druk bezig. Aan de wand affiches van buurtactiviteiten en speelgoed voor kinderen op de vloer bij het toilet, dat met gordijn en muurschilderingen vrijelijk is ingericht. Dinsdag worden er plantjes geruild. Ook wij mogen meedoen.



De serveerster kwijt zich intussen ijverig van haar taak. Ze maakt een nieuwe collega wegwijs, die ze letterlijk op de voet volgt naar ieder tafeltje met een bestelling. Tussen het tweetal zit amper een meter als ze bewegen door de zaak.