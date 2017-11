Geen hobbyende huisvrouwen, maar echte makelaars

Het was in 1973 bijna revolutionair: een kantoor met alleen vrouwelijke makelaars. Noor de Vries Robbé durfde het aan en rekende af met reacties van mannelijke collega's over 'die hobbyende huisvrouwen'. In een boek blikt ze terug op 'een vak vol emoties'.

'Zou je dat wel doen?'' Dat vraagt de schoonmoeder bij een kop thee aan Noor de Vries Robbé als ze vertelt over haar plan om makelaar te worden. Sicco baron van Boetzelaar had haar nieuwsgierig gemaakt met een opmerking. ,,Ik ben op zoek naar meiden die dat eens willen proberen.'' Volgens de man, ook wel 'de rode baron' genoemd, was het een echt vrouwenberoep. In de Verenigde Staten was het merendeel van makelaars een vrouw. In Nederland is het in 1973 een gesloten mannenbolwerk. Maar Noor de Vries Robbé zei zonder te twijfelen: ,,Ik doe mee.''

Het ondernemen zat in haar bloed, geboren in Hengelo als dochter van de eigenaar van een textielfabriek die poetsdoeken maakte. Ze had een opleiding voor binnenhuisarchitecte gevolgd en vier jaar kunstgeschiedenis gestudeerd. Binnen een paar maanden had Buro van Boetzelaer aan de Frankenslag een team van vijf dames, parttimers zonder vast dienstverband die zich op de markt voor aankoop storten. De eerste klanten kwamen uit de eigen vriendenkring.

,,Het was allemaal verfrissend en inspirerend'', aldus De Vries Robbé nu, een vitale dame van 78. Van Boetzelaer was een 'charismatische man' die aan de weg timmerde en vrij direct was. ,,Zo, en hier is de plee'', zei hij altijd bij bezichtigingen. In 1975 stond hij met de dames in het Stan Huygens Journaal als 'makelaar met harem'. 'De rode baron' was een pionier in het makelaarswereldje: de eerste die duidelijke foto's liet maken van de panden en een gezamenlijke controle instelde van koper en verkoper voor overdracht.

Symbool

Als het kantoor in 1978 wordt gereorganiseerd en Van Boetzelaer wil stoppen, is dat het teken voor Noor de Vries Robbé om voor zichzelf te beginnen. Weer een zaak van alleen dames. Het symbool van de zaak wordt een vrouwtje van een blauwe liekendief, een vogel met scherpe ogen en goed gehoor, de grond afspeurend, zoals een makelaar naar woningen zoekt. De vastgoedmarkt was toen booming.



Maar na een jaar zakt alles in elkaar door de tweede oliecrisis en de verlaging van de lonen. Het appartementencomplex Seinpost, dat een klapper moest worden met vraagprijzen van 790.000 gulden, blijft opeens leegstaan. De ontwikkelaars gingen failliet. Het is een van de vele golfbewegingen, die Noor de Vries-Robbé in die periode van 27 jaar meemaakte. Haar bedrijf overleefde, terwijl er in die tijd genoeg andere makelaarskantoren omvielen.



Het vak veranderde ook ingrijpend: toen ze begon stonden de huizen in kaartenbakken gingen er telefoonnotities naar de DDD (de dienstdoende dame). Later kwamen de computer en Funda, de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM werd in 1985 opgericht en de wetgeving veranderde. Noor de Vries Robbé zag het met argusogen aan. Bijvoorbeeld de invoering van een bedenktijd voor kopers. Overbodig, zo vindt ze. ,,Deze maatregel doet me te veel aan de overdaad aan wettelijke bescherming van huurders denken.'' Verder is ze niet blij met de marktwerking die in 1993 haar intrede deed. ,,De sfeer verhardde, op het laatst bestonden er alleen concurrenten.''

Volledig scherm De cover van het boek. © RV

Plezier

Ook in haar eigen bedrijf werden de kaarten geschud. De dames hadden jarenlang plezier, er werd veel gelachen, lief en leed gedeeld. Maar rond 1989 waren er toch groepjes ontstaan. Een externe adviseur concludeerde: ,,Het wordt niet meer zoals het was. Het plezier is eraf en komt niet meer terug.'' De scheiding was pijnlijk, maar het kon niet anders. Er werden twee bedrijven gevormd: De Vries Robbé Makelaardij en Estata. ,,We dachten bevriend te zijn, het raakte diep'', stelt ze. Het is volgens haar een vrouwelijke eigenschap. ,,Niet kunnen loslaten, geen punt maar een komma.''

In 2000 stapte ze uit haar kantoor na een overname-aanbod. ,,Het was afwisselend, humoristisch, ontroerend, moeilijk, uitputtend'', schrijft ze. De oud-onderneemster wil ook afrekenen met vooroordelen tegen makelaars. ,,Hij wordt gezien als iemand die op snel geld uit is en die de argeloze huizenzoeker plukt als een flappentap.'' De bedrijfstak verdient volgens haar een positiever beeld.

Het boek eindigt met anekdotes. Een Haags echtpaar bijvoorbeeld dat aan een drukke weg woonde en een appartement kocht in Bussum in een groene, lommerijke omgeving. De man belde na een half jaar op. ,,We willen terug. Als ik uit het raam kijk, zie ik alleen eekhoorns.''