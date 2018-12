Geen Kick Out Zwarte Piet bij universiteit vanwege gevaar voor studenten

Dat meldt de actiegroep op Facebook. In samenwerking met een groep studenten zou er morgen een ‘informele samenkomst’ zijn op de locatie Wijnhaven, om te praten over Zwarte Piet en diversiteitskwesties. Directe aanleiding is het feit, dat er vorig jaar Zwarte Pieten rondliepen op de campus. Die waren ingezet voor een feestje van personeel. De pieten zorgden voor veel discussie onder studenten. ,,En dus werd er een paar weken geleden spontaan een facebookevenement op poten gezet voor een samenkomst op 5 december’’, zegt een betrokken student. ,,Een demonstratie in feite, maar omdat je daarvoor toestemming moet hebben, werd het een ‘informele gathering’ genoemd. Binnen de kortste keren hadden 400 studenten zich ervoor aangemeld. Misschien kun je wel stellen dat de belangstelling een beetje te groot was.’’ Het evenement trok ook de aandacht van studenten Security Studies van de universiteit. ,,In het eerste jaar zit een aantal studenten die tegen extreem-rechts aanschuren. Zo was er in september een relletje dat ook het AD haalde, omdat twee studenten op een groepsfoto de Hitlergroet brachten.’’

Hitlergroet

Geluid

Of dat ook betekent dat het op 5 december rustig blijft op de universiteit, is nog de vraag: van beide kanten hebben studenten gezegd dat ze tóch hun geluid laten horen morgen.



Caroline van Overbeeke, woordvoerster van Universiteit Leiden, stelt dat de universiteit niet gekend is in de organisatie van de bijeenkomst. ,,We hebben de samenkomst in elk geval niet verboden, we staan juist voor een open gesprek met elkaar. Wel zouden we het fijn vinden wanneer dit soort zaken spelen, dat wij als universiteit daarin ook betrokken worden. Dit is langs ons heen gegaan: zowel de bijeenkomst als de afgelasting.’’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!