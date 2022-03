Geen lege portemonnee door volle tank, maar met je buren elektrische auto delen

Man (59) nog steeds in ziekenhuis na ernstig ongeluk bij Spui, scooterrij­der (19) gehoord als verdachte

Bij een ernstig ongeluk tussen een voetganger en een scooterrijder op het Spui is vorige week een 59-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zwaargewond geraakt. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. De 19-jarige scooterrijder raakte ook gewond, maar is inmiddels weer thuis. ,,Hij is als verdachte gehoord in het onderzoek.”

14:00