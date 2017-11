Geen loon voor stakende leraar

Bij de vorige staking in oktober toonden de schoolbesturen zich nog solidair met de stakende leerkrachten. Hun salaris werd gewoon doorbetaald, terwijl zij onder schooltijd actie voerden. Deze keer ligt dat dus anders. Alleen het schoolbestuur van Panta Rhei kiest ervoor juffen en meesters door te betalen als ze gaan staken, zegt voorzitter Ewald van Vliet van het Platform Primair Onderwijs. Het orgaan vertegenwoordigt alle basisscholen in Den Haag. Dat verreweg de meeste Haagse scholen nu niet doorbetalen, wil niet zeggen dat zij geen begrip hebben voor de standpunten van de stakers, benadrukt Cindy Mattijssen, woordvoerder van een van de grootste scholenkoepels in de regio, De Haagse Scholen (DHS). ,,Ons schoolbestuur staat nog steeds achter de redenen voor de staking. Ook wij zijn van mening dat er meer geld nodig is voor onderwijs en dat de werkdruk te hoog is.’’

Slagingskans

Een staking vindt DHS echter ‘niet het juiste middel’. ,,Er is sprake van een eerste handreiking van een nieuw kabinet en een minister die nog maar net is gestart.’’ Net als de andere scholenkoepels vindt DHS dat de onderhandelingen eerst een kans van slagen moeten krijgen.



,,Er zijn door het nieuwe kabinet stappen in de goede richting gezet’’, zegt Van Vliet namens het Platform Primair Onderwijs Den Haag. Hij wijst op de toegezegde 270 miljoen voor de verhoging van salarissen van leerkrachten en zo’n 450 miljoen voor werkdrukverlaging. ,,Er is wel begrip voor de teleurstelling dat niet volledig aan de eis van 1,4 miljard tegemoet is gekomen’’, aldus Van Vliet.



Het is nog niet bekend of er scholen dicht gaan tijdens de voorgenomen staking. Van Vliet: ,,Op 5 december vindt is er eerst nog een gesprek tussen PO in actie en minister Slob van onderwijs. Pas daarna wordt bepaald of er wordt gestaakt en welke scholen dichtgaan.’’



