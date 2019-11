Geen 'Maaskantje': In Den Haag houden ze vertrouwen in de staf en de spelers

In Den Haag werden gisteren de wonden gelikt na de 1-0 nederlaag bij Fortuna Sittard. Daar werd op teruggekeken, maar stiekem ging de blik ook alweer vooruit. Want volgende week speelt ADO thuis tegen Willem II, de favoriete tegenstander in de eredivisie. Althans, sinds Excelsior er niet meer bij is. Op Woudestein speelde ADO jaarlijks de denkbeeldige negentiende thuiswedstrijd. Tegen de Tilburgers is de balans uit én thuis sterk. De laatste zeven wedstrijden werden allemaal gewonnen, waarvan vier keer in Brabant en dus drie keer in het Forepark.

Daar liepen gisteren de basisspelers vooral de stramheid uit de benen, terwijl het er bij de reserves fanatieker aan toeging. In die laatste groep zitten veel nieuwe spelers. Neem middenvelder Thom Haye, maar ook buitenspeler Bilal Ould-Chikh en verdediger Aleksandar Bjelica. Ze werden deze zomer als vervangers gehaald voor vaste krachten als Nasser El Khayati, Sheraldo Becker en Wilfried Kanon, maar hebben zich nog niet als zodanig bewezen.



Het is misschien wel de belangrijkste reden voor het sportieve verval, want half november is ADO nog zoekende naar de winnende formatie. Het zakte zaterdag weer op de ranglijst en staat slechts een punt boven nummer 17 VVV. Lex Immers hintte afgelopen weekeinde al op versterkingen als de situatie tot de winterstop niet verbetert.

Linkerrijtje

Trainer Fons Groenendijk gaf eerder ook al aan dat hij niet verwacht snel weer richting linkerrijtje op te schuiven, zoals in de voorgaande twee seizoenen na een slechte start steeds het geval was. Toen kon hij altijd nog terugvallen op de individuele klasse van Becker en vooral El Khayati.

Zoals het er nu voorstaat, zijn er geen financiële middelen voor winteraanwinsten. Laat staan van dat kaliber. Het spelersbudget is voor de start van dit seizoen al naar beneden bijgesteld. Het geld dat er nog was, is ook al in de spelersgroep gestoken. In salarissen van nieuwe spelers, want Becker is nog altijd ADO's laatste aankoop. Hij vertrok afgelopen zomer na drie jaar, transfervrij.

Quote We hebben de laatste jaren de complimen­ten gedeeld, nu moeten we de tikken samen opvangen Groenendijk

Groenendijk zal het dus vermoedelijk met deze spelers moeten doen, zoals dat ook andersom het geval is. De trainer tekende dit voorjaar voor twee seizoenen bij en zit ondanks de tegenvallende resultaten stevig in het zadel. ,,Ik geloof ook in de kracht van deze staf en spelers", spreekt manager voetbalzaken Jeffrey van As zijn steun uit. ,,We hebben de laatste jaren de complimenten gedeeld, nu moeten we de tikken samen opvangen."

Dat doet de 'td' ook, want hij is niet doof voor de zorgen die fans uitspreken. ,,Maar die hebben wij ook. Ik ben ook niet blind voor hoe we ervoor staan. Dat het lastig is, is duidelijk. Alleen zie ik een zeer gemotiveerde groep mensen, die probeert zo snel mogelijk onderin weg te komen. Daarvoor is maar één manier en dat is hard werken."

Dat is precies wat de ADO-selectie gisteren op het trainingsveld alweer deed en vandaag en morgen ook weer zal doen. Met dezelfde staf en werkwijze waarmee het de afgelopen jaren na moeilijke periodes steeds van de onderste plekken in de eredivisie afstand nam.