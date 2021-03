Geen Michelinsterren erbij, maar het culinaire niveau wel omhoog

Den Haag krijgt er geen sterrenres­tau­rant bij

28 maart Den Haag krijgt er geen sterrenrestaurant bij, zoveel is duidelijk nu dit weekeinde het nieuws over de Nederlandse Michelinsterren vroegtijdig uitlekte. Wel moet nog blijken of Calla’s, het enige restaurant met een Michelinster in Den Haag, deze ook behoudt.