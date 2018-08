Geen nieuw onderzoek doodsoorzaak Maria de Jesus dos Santos Goncalves

,,Het is niet mooi wat er allemaal gebeurd is”, zei P. (44) zelf gisteren tegen het einde van de pro-formazaak. ,,Het was nooit mijn bedoeling om haar om het leven te brengen. Wat ik daarna met het lichaam gedaan heb, is niet mooi. ”

P. wordt ervan verdacht dat hij in augustus vorig jaar zijn 48-jarige Portugese partner Maria de Jesus dos Santos Goncalves met messteken om het leven heeft gebracht. Haar lichaam liet hij vervolgens in een met beton verzwaarde koffer afzinken in het Starnmeer in Noord-Holland.

De verdediging zinspeelde er echter op dat Maria niet door messteken, maar door verstikking om het leven kan zijn gekomen. Daar wees de blauwe tong van het slachtoffer op tijdens de reanimatiepoging door P. ,,Ik heb toen de politie niet gebeld, want ik was bang, in paniek en onder invloed. Ik word nu neergezet als onverschillig en agressief en dat klopt niet.”

De raadsvrouw van P. vroeg de rechtbank om een onafhankelijke deskundige opnieuw naar de doodsoorzaak te laten kijken. Er zou namelijk geen rekening gehouden met een ander scenario.

Bloedtoevoer

De officier van justitie vroeg welk ander scenario de advocate precies voor ogen had. ,,Te weinig bloedtoevoer naar het centrale zenuwstelsel’’, luidde het antwoord. In een huisartsenblad had ze gelezen dat dit ook zónder letsel aan de keel kan voorkomen. De rechter oordeelde echter dat er al een deskundig rapport ligt, dus dat een nieuw onderzoek niet nodig is en wees het verzoek af.

De advocaat vond verder dat delen van gesprekken niet goed waren weergegeven. Daar wordt tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak verder naar gekeken.

Ondertussen loopt nog een onderzoek naar de betrokkenheid van P. bij een ander levensdelict. ,,Helaas heeft dit nog niet geleid tot een concrete zaak”, aldus het OM. ,,Het dossier is overgedragen aan het cold case-team. Zodra zij nieuwe informatie krijgen in dit onderzoek, kunnen ze direct verder.”