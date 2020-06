Geen nieuwe coronabesmettingen op Liduinaschool ontdekt

Daarop werd uit voorzorg besloten nog eens vier leerkrachten en de directeur van de school te testen op het virus. Tot dusver zijn de uitslagen die binnen zijn negatief, weet Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs te melden. ,,De besmetting lijkt zich te beperken tot de personen die thuis in quarantaine zitten. Uiteraard houden we iedereen op school nauwlettend in de gaten op mogelijke symptomen.”

Niet gesloten

De school aan de Amalia van Solmsstraat is vooralsnog niet gesloten. ,,In overleg met de GGD hebben we besloten de lessen voort te zetten.” Eerder deze week werden wel leerlingen uit vier klassen naar huis gestuurd. ,,De leraren uit deze klassen werden getest. In een tijd van lerarenkrapte konden we geen vervangers vinden”, vertelt Van Vliet.