Geen nieuwe kamers erbij in Den Haag in afwachting van nieuw beleid

Het gemeentebestuur is al jaren kritisch over de verkamering van wijken waar nu al veel mensen dicht op elkaar gepakt wonen. Hoe meer huishoudens in één blok, hoe groter de overlast. Dat zeggen bewoners van wijken als Leyenburg, waar de gemeente de afgelopen jaren soms tientallen vergunningen voor verkamering per maand weggaf. De helft van het aantal nieuwe woningen dat vorig jaar in de stad werd gerealiseerd betreft gesplitste of verkamerde woningen.