Geen nieuwe sterfgevallen, één ziekenhuisopname: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 8 juni.

• In de afgelopen 24 uur is door het RIVM één nieuwe ziekenhuisopname gemeld in Den Haag. In de omliggende gemeentes kwamen er geen nieuwe bij.

Ziekenhuisopnames (tot en met 8 juni) Den Haag 329

Rijswijk 36

Wassenaar 9

Voorschoten 9

Leidschendam-Voorburg 20

Delft 38

Pijnacker-Nootdorp 24

Zoetermeer 51

Westland 57

Midden-Delfland 4

• In de afgelopen 24 uur is door het RIVM geen nieuw sterfgeval gemeld in Den Haag en omstreken.

Overleden patiënten (tot en met 8 juni) Den Haag 229

Rijswijk 22

Wassenaar 12

Voorschoten 11

Leidschendam-Voorburg 15

Delft 12

Pijnacker-Nootdorp 16

Zoetermeer 12

Westland 30

Midden-Delfland 0

• De organisatie achter de Invictus Games heeft nog geen nieuwe datum kunnen vinden waarop het evenement volgend jaar in Den Haag kan plaatsvinden. Dat staat in een brief op de website van het event. Het sportevenement voor militairen met fysiek en mentaal letsel zou dit jaar van 9 tot en met 16 mei in Den Haag plaatsvinden, maar werd afgelast door de coronacrisis.

• Scholen die open zijn op zaterdag of in de avonduren? Volgens Ruud van Diemen, directeur bij ROC Mondriaan, is het helemaal niet denkbeeldig dat dit volgend jaar praktijk wordt. ,,Corona dwingt ons alles tegen het licht te houden.‘’ Lees het hier.