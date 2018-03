'Geen ondergelopen kelder meer door subsidie'

'Rode Toren' verdwijnt van de Scheveningse boulevard

13:11 Na het stalen platform bij de Pier zal ook de 'Rode Toren', de opzichtige reclamemast, worden verwijderd. Dat zal dit jaar gebeuren. De mast, die niet meer in gebruik is, ontsiert al jaren het aanzien van de boulevard in Scheveningen. Het was de wens van de omwonenden dat de zuil zou worden weggehaald.