Geen oorlog, wel armoede

Wat verbaasd bladert Marcel Nonhebel door het boek van Henk van der Linden en hem dat gisteren is aangeboden aan burgemeester Krikke. ,,Het is toch nog een dikke pil geworden.'' Het is een soort standaardwerk voor mensen die willen weten hoe de Haagse bevolking van 1914 tot 1918 heeft overleefd. Het is een tijdvak dat de oud-geschiedenisleraar al jaren 'niet meer loslaat'. ,,Dat begon met het lezen van het boek Soldaat van de Grote Oorlog van Mark Helprin, ik wilde er meer van weten.''



Nonhebel bezocht de slagvelden van Ieper, Verdun en Somme, waar een hele generatie van miljoenen jongeren op een gruwelijke manier stierf in loopgraven. De sporen zijn nog zichtbaar. ,,Nog steeds worden er overblijfselen uit de grond gehaald.‘’



Maar terug naar Den Haag. Uit de verhalen van ooggetuigen uit de tijd blijkt dat de oorlog een grote impact had. ,,Zeker vanaf 1916. Het voedsel ging op de bon, er was onvoldoende water, de energievoorziening viel uit door een gebrek aan kolen. 's Avonds ging het licht uit op straat en was het overal donker.'' In zijn dagboek schreef Kamerlid De Beaufort op 28 juni 2016: ,,Het getob over de levensmiddelen wordt steeds groter.''