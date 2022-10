Geen OV-chipkaart bij je? Geen paniek, je kan nu ook gewoon met je pinpas inchecken in de bus

Als je je OV-chipkaart bent vergeten of er geen hebt kun je vanaf nu ook gewoon met je pinpas inchecken in Arriva bussen in Den Haag en omstreken. ‘Reizen met een betaalpas werkt precies hetzelfde als met de OV-chipkaart’, legt de vervoerder uit. ‘Een reiziger checkt bij het instappen bij de kaartlezer in, vooraan in de bus, met een betaalpas/creditcard of een mobiele betaalpas/creditcard op de smartphone. Bij het verlaten van de bus checkt de reiziger met dezelfde betaalpas uit bij de kaartlezer.’