Geen overlijdenspiek tijdens hittegolf: ‘Ouderen worden goed verzorgd en gebouwen hebben airco’

Uitvaartondernemers krijgen de vraag regelmatig als het kwik tot grote hoogten stijgt: jullie hebben het zeker wel druk? In de praktijk blijkt dat niet meer het geval. Ook de extreme hittegolf van vorige week heeft niet geleid tot een veel grotere drukte bij de begrafenisondernemers.

Peter van der Aa, van uitvaartverzorger Lupine - actief in Den Haag en Westland - , ziet dat er tegenwoordig veel maatregelen worden genomen als het heet dreigt te worden. ,,Vroeger werd je overvallen door een hittegolf. Nu zijn er hitteplannen in verzorgingshuizen. Die gebouwen hebben airco, de bewoners krijgen ijsjes en worden luchtiger gekleed.”

Quote We zagen wel een piek tijdens de griepepide­mie van anderhalf jaar geleden Peter van der Aa, Uitvaartverzorger Lupine

Hij ziet nu dan ook geen grote toename, maar een stabiele hoeveelheid werk. ,,We zagen wel een piek tijdens de griepepidemie van anderhalf jaar geleden. Dat hebben we gigantisch gemerkt.” Die epidemie duurde ook bijzonder lang: 18 weken woekerde de griep door Nederland. Alleen in de winter van 2013-2014 was dat met 20 weken nóg iets langer.

,,Dat zorgde bijna voor een verdubbeling ten opzichte van normaal. Daarbij merkten we wel dat het echt zwakke ouderen waren die overleden. In de periode daarna was het juist rustiger dan normaal.”

Vakantie

Ook Dennis Friperson, van Uitvaart Compleet, heeft het in juli wel iets drukker gehad, maar wijt dat niet specifiek aan de hitte. ,,Volgens mij komt dat doordat mensen vanwege het mooie weer hun vakantie uitstelden en daardoor in Nederland kwamen te overlijden.”

Die bekende hittepiek in overlijdens was er in het verleden wel volgens Friperson. ,,Toen kon je de klok erop gelijk zetten. Tegenwoordig worden de ouderen beter verzorgd en is het koeler in de tehuizen.” Monuta laat in een reactie weten nog geen compleet beeld te hebben. Wel ziet het bedrijf vooralsnog een lichte stijging, maar geen aanmerkelijke toename die aan de hittegolf te wijten is.

Het beeld sluit aan bij cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar zomer publiceerde. Toen bleek dat tijdens een hittegolf in 2018 wel meer ouderen stierven, maar dat die toename aanmerkelijk minder was dan tijdens eerdere tropische periodes.