Geen parkeerplek meer te vinden: Zonovergoten paasweekend zorgt voor drukte op Scheveningen

De boulevard, terrasseren en het strand waren het hele paasweekend afgeladen met mensen. Op eerste paasdag kwamen er zelfs zoveel mensen met de auto naar Scheveningen dat de gemeente moest ingrijpen. Via sociale media werden automobilisten opgeroepen om weg te blijven . ‘Kom niet met auto naar Scheveningen’, schreef de gemeente op Twitter. Alle parkeerterreinen en garages waren afgeladen. Er was geen plekje meer te vinden. ‘Maar met de fiets, (deel)scooter en het ov ben je van harte welkom.’

Klussen

Traditiegetrouw was het ook druk op woonboulevards en bij winkels als Hornbach en Intratuin. Bij Bouwmarktketen Hornbach werd extra personeel ingezet. Op parkeerplaatsen, maar ook in de winkels zelf was meer mankracht aanwezig. Volgens een woordvoerder was dat nodig omdat veel mensen benodigdheden kwamen halen voor typische buitenklussen, zoals buitenschilderwerk of tuinieren. Intergamma, het bedrijf achter de ketens Gamma en Karwei, laat weten dat het hele voorjaar als piekseizoen geldt.