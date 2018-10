‘Geen plannen om vermoedelijke moordenaar van Azad (17) om te brengen’

De rechtbank besloot desondanks dat W. moet blijven vastzitten. De verdenking van het beramen van een moord is té ernstig. Ook zijn lange strafblad gaf de rechters geen goede indruk.

De 17-jarige Azad werd op 7 april in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort neergeschoten. Twee dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Aan de schietpartij ging een korte woordenwisseling vooraf. Op een filmpje dat op internet circuleert is te zien dat een man iets uit een tasje pakt en vervolgens zijn er knallen te horen. Daarna vlucht de mogelijke schutter weg. De politie pakt hem later op bij een verkeerscontrole in Rotterdam. Het gaat om de 20-jarige Mustaf S. uit de havenstad.



Volgens het OM is dat net op tijd, omdat de familie van Azad met wapens op zoek is gegaan naar S. Begin augustus maakt justitie bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. Een 31-jarige man en een jongen van 17 jaar.

Onderzoek bij de shishalounge aan de Laan van Meerdervoort waar een fatale schietpartij plaatsvond.

Strafblad

De 17-jarige mag de rechtszaak in vrijheid afwachten, Jackson W. moest vanmorgen bij de rechtbank voorkomen. Volgens het Openbaar Ministerie zou W. bezig zijn geweest met het voorbereiden van de moord op S. dan wel zijn vrienden, maar de verdachte zegt dat van die beschuldiging niets klopt. Hij kent de familie omdat hij in dezelfde buurt opgroeide, maar meer ook niet. ,,Daarvoor ga ik toch mijn leven niet vergooien’’, zei hij meerdere keren. En: ,,Ik ben toch geen moordenaar.’’



Volgens zijn advocaat is W. benaderd door hechte vrienden van Azad en is het enige wat zijn cliënt zegt dat ze voorzichtig moeten doen. In andere door de politie afgeluisterde telefoongesprekken gaat het vervolgens, zo stelt de politie, in versluierde taal over wapens. ,,Die twee gesprekken hebben helemaal niks met elkaar te maken.’’