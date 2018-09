Geen plastic rietjes meer in Hotel des Indes

Des Indes was al overgestapt op het inkopen van rietjes en roerstaafjes die van PLA zijn gemaakt, een type plastic dat wél afbreekbaar is. In oktober krijgt het hotel de nieuwe gebruiksvoorwerpen binnen. Coen Masselink, general manager van Des Indes, is er blij mee. ,,Het zijn kleine stapjes in de goede richting'', vindt hij. ,,Ik ben vooral blij dat Marriott de nieuwe rietjes en staafjes betaalbaar houdt. We lopen weleens tegen hoge kosten aan bij het implementeren van nieuwe milieuvriendelijke initiatieven.''

Hout met keurmerk

Bij het The Hague Marriott Hotel aan de Johan de Wittlaan willen ze ook voor het eind van het jaar van het plastic af zijn, ook al wordt er ook hier weinig van gebruikt. ,,Roerstaafjes zijn al jaren niet meer van plastic bij ons in het hotel'', zegt general manager Vincent Pahlplatz. ,,Onze roerstaafjes zijn van hout met keurmerk gemaakt, zodat het milieu niet onnodig belast wordt.''



Het hotel vindt een stukje 'opvoeding' voor de gasten heel belangrijk. ,,Het is bijvoorbeeld internationaal heel gebruikelijk dat gasten gratis mineraalwater krijgen op de kamer. Ook bij ons is hier veel vraag naar, maar wij plaatsen geen plastic flesjes in de kamers. We vertellen liever in tekstvorm over hoe ons kraanwater al sinds 1700 door de Haagse Duinen wordt gefilterd en dat wij hiermee het schoonste en vooral lekkerste kraanwater van de hele wereld hebben.''



