'Geen plek voor jihadronselaar in Den Haag'

De Haagse fractie van de PVV wil de veroordeelde jihadist Azzedine C. niet meer terugzien in de stad. De partij diende vandaag schriftelijke vragen in over de vervroegde vrijlating van de 35-jarige Hagenaar.

Azzedine C., bijgenaamd Abou Moussa, werd vorige week vrijgelaten na tweederde van zijn straf van 5,5 jaar uitgezeten te hebben. Hij was één van de hoofdrolspelers in het Haagse Jihadproces. Aan de vervroegde vrijlating zijn volgens het Openbaar Ministerie strenge voorwaarden verbonden als een gebiedsverbod en een meldplicht.

De Haagse fractie van de PVV vraagt nu aan het college wat deze maatregelen precies inhouden. Zo wordt gevraagd voor welke delen het gebiedsverbod geldt en tot wanneer.

Volgens de PVV zou de veroordeelde ronselaar helemaal niet meer mogen terugkeren naar de stad. ,,Bent u het met ons eens dat er voor veroordeelde jihadronselaars geen plek is in Den Haag omdat uw college het tegengaan van radicalisering en polarisatie als doelstellingen heeft? Zo nee waarom niet?"

De PVV vraagt of er bereidheid is om met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan over het opleggen van een stadsbreed gebiedsverbod voor Abou Moussa in het kader van de bescherming van de nationale veiligheid.

Betere controle met vrijlating

Volgens een woordvoerder van het OM is Azzedine C. eerder op vrije voeten gesteld om de kans op recidive te verminderen. ,,We hadden ervoor kunnen kiezen om C. nog langer vast te houden, maar dan is er uiteindelijk na zijn vrijlating geen verder zicht op hem meer. Aan deze vrijlating zitten strenge regelingen verbonden waardoor dat nu wel het geval is."