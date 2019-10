Geen plekje meer te krijgen voor Den Haag Exclusief over beruchte seriemoordenaar Koos Hertogs

Den Haag komt na corruptie­af­fai­re met meldpunt integri­teit

12:39 Den Haag heeft vandaag een corruptie-meldpunt ingesteld. Haagse ambtenaren, burgers en bestuurders kunnen hun vermoedens van vals of dubieus spel voortaan per e-mail aan de gemeente kwijt. Het mailadres van het Meldpunt Bestuurlijke Integriteit wordt later vandaag bekendgemaakt.