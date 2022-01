Geen psalmen, maar prikken: Marthakerk voor even vaccinatielocatie zonder afspraak

40 vrijwilligers waren zaterdag druk in de weer in de kerk om mensen te ontvangen en wegwijs te maken. Dokter Bob blikt tevreden terug: ,,Alles liep op rolletjes, mede dankzij de geweldige inzet van de vrijwilligers.”

Buurthuizen

,,De Marthakerk is één van de locaties waar GGD Haaglanden eenmalig specifieke doelgroepen prikt. Wekelijks wordt er de komende periode geprikt in bijvoorbeeld buurthuizen, stadsdeelkantoren, de bibliotheek, in moskeeën en kerken”, aldus de GGD. ,,Iedereen is er welkom: vanaf 12 jaar voor een eerste of tweede prik; iedereen vanaf 18 jaar voor een eerste prik, tweede prik of boosterprik.”