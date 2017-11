Geen regels voor giften aan politiek

De discussie over donaties aan partijen staat morgenavond op de agenda van de gemeenteraad. In principe is er een meerderheid voor meer transparantie, maar een voorstel van HSP-fractieleider Peter Bos krijgt nu onvoldoende steun, blijkt uit een rondgang. Bos wil afspreken om voortaan alle stortingen van 500 euro of meer publiekelijk maken. Maar andere partijen betwijfelen of dat werkt: ,,Een gift van een tientje kan net zo giftig zijn als een gift van 500 euro'', zegt D66-fractievoorzitter Robert van Asten. ,,Ik sta voor meer transparantie, maar het moet wel op de goede manier. Laten we eerst nog maar eens goed praten in een werkgroep. We hebben niets aan een halfbakken akkoord.''



Coalitiepartij VVD zegt ook voor transparantie te zijn. ,,Maar er moet wel een goed voorstel liggen'', aldus fractieleider Frans de Graaf. Daarmee raakt een meerderheid voor Bos' plan uit zicht. De HSP-voorman wil het punt van de agenda halen om het eerst in een kleiner overleg 'uitgebreid' voor te bespreken. Partijen als GroenLinks, de PvdA en SP zijn wel voor het HSP-plan, maar de PVV, Groep De Mos en Partij van de Eenheid zijn tegen nieuwe spelregels rond giften.



De kwestie speelde deze zomer op toen partijen oppositieraadslid Richard de Mos vriendjespolitiek verweten ,,U danst naar de pijpen van de ondernemers'', zei HSP'er Bos. De Mos ontkent dat: ,,Jullie kunnen mijn rug op'', reageerde hij. Burgemeester Pauline Krikke ontmantelde het politieke explosief tijdens het debat door te beloven in gesprek te gaan met de fractieleiders en het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Maar die legden de bal onlangs weer behendig terug bij de complete gemeenteraad. GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns: ,,Als partijen niet mee willen doen moeten ze dat zelf maar uitleggen.''



Voor landelijke partijen zijn er al duidelijke normen: alle donaties boven de 4.500 euro moeten openbaar. Voor lokale partijen of afdelingen geldt die wet niet.