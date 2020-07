Geen rekening naar actievoerders voor ‘groene-grachtenactie’

Het felgroene water in de Haagse grachten is inmiddels verdwenen . Delfland heeft het water sneller door laten spoelen en daarmee is wat het waterschap betreft de kous af. Er gaat geen rekening naar actiegroep Extinction Rebellion.

Het groen kleuren van de Haagse grachten was een onderdeel van de actie die Extinction Rebellion donderdagmiddag bij het ministerie van Financiën hield. Zo’n vijftig actievoerders vroegen daar aandacht voor de besteding van de miljarden aan noodsteun vanuit de overheid.

Dat was zichtbaar aan het water rond de Nieuwe Uitleg, Hooigracht en Prinsessegracht. Met de groene kleurstof wilden ze duidelijk maken dat het niet bedrijven als KLM moeten zijn die aan het financieel infuus worden gelegd, maar juist duurzame en milieuvriendelijke bedrijven en projecten.

Onschadelijk

Een woordvoerder van Extinction Rebellion laat weten dat de kleurstof, uraninezout, geen kwaad kan. ,,Het is onschadelijk voor de natuur, maar het geeft wel even een mooie kleur. Als het weg is, is het water weer schoon, in tegenstelling tot KLM, dat staatssteun krijgt.”

Quote We streven naar een goede waterkwali­teit, dan moet je niet dit soort dingen doen Woordvoerder hoogheemraadschap van Delfland

Het hoogheemraadschap van Delfland was minder gelukkig met de actie. ,,We keuren dit zeer af”, zegt een woordvoerder. ,,We streven naar een goede waterkwaliteit, dat vinden we belangrijk. Dan moet je niet dit soort dingen doen.”

Vissen

Door de gemalen aan te zetten en met behulp van sluizen is het water sneller doorgespoeld, waardoor de felgroene kleur verdween. ,,We hebben geen plannen om een rekening te sturen naar de actiegroep. We hebben niet gezien dat het schadelijk is geweest voor vissen of andere dieren. Dus dat is het wat ons betreft.”

De gebruikte stof, uranine, wordt ook voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Met behulp van de felle verkleuring is bijvoorbeeld goed te zien hoe stromingen lopen.

Deze beelden maakten we van de felgroene gracht