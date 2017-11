Geen rol gemeente bij woongroep met zorg

De gemeente hoopt ook dat die andere partijen zulke innovatieve projecten in het vergrijsde Rijswijk opzetten en wil daarbij dan ondersteuning bieden. Op die manier wordt er gestreefd naar het realiseren van één zo’n project in Rijswijk in de loop van volgend jaar.



De raadsleden Wil van Nunen (PvdA) en Johanna Besteman (CDA) die in een motie uit juli juist op een meer aanjagende rol van de gemeente hebben aangedrongen bij het opzetten van woonvormen voor ouderen, zijn zwaar teleurgesteld. ,,Niet voor ons, maar voor de ouderen voor wie dit zo nodig is’’, zegt Besteman. ,,Dit is precies de opstelling waardoor zulke projecten niet van de grond komen’’, reageert Van Nunen.



De gemeente onderzoekt wel of het aantal locaties voor groepswonen kan worden uitgebreid en of het zinvol is om samen te werken met het Centrum Groepswonen in Den Haag, een kenniscentrum over zulke woonvormen.



Volgens het college ‘spant de gemeente zich doorlopend in om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen’. Met woningcorporaties zijn, bijvoorbeeld, afspraken gemaakt voor het plaatsen van automatische deuren in flats, andere partijen worden gestimuleerd appartementen voor senioren te ontwikkelen.