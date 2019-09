Geen ‘sorry’ van Van Doorn na ‘haattweet’ over knuffelactie: ‘Laten we niet doen alsof het engelen zijn’

Maandenlang zijn de ADO-supporters bezig geweest om zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis uit Rotterdam de dag van hun leven te kunnen bezorgen. Afgelopen zondag was het zover bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip. Vanuit het uitvak gooiden Haagse supporters duizenden knuffels naar beneden, waar de patiëntjes zaten. Beelden van de knuffelregen gingen net als drie jaar geleden weer de hele wereld over. Ook deze krant schreef erover en plaatse het artikel op Twitter. Raadslid Arnoud van Doorn reageerde daarop met: ‘Leuk. Maar ADO en Feyenoord-supporters kennende alleen voor blanke zieke kindertjes.’ Een reactie die niet goed viel bij ADO-supporters en de initiatiefnemers. ,,Ik heb het met afschuw vier of vijf keer moeten lezen. We zijn maanden bezig en dan gebeurt zoiets”, zegt Marc Weterings. ,,Ik kon het eigenlijk niet geloven. Ziekte treft iedereen: blank, bruin, paars, geel, waar je ook vandaan komt.”

Stagiair

De tweet werd al snel weer verwijderd en was volgens Van Doorn geplaatst door een stagiair. ,,Maar geen excuses of een sorry?’’ Weterings kan er zo weer woest om worden. ,,Hij kreeg het advies om maar beter even niet bij het ADO– of Feyenoordstadion te komen. Zijn reactie: Kom maar op, met de hashtag grote kankerbek. Dan ben je toch raadslid-onwaardig?’’

Weterings wilde graag met Van Doorn spreken, even een kopje koffie drinken om het erover te hebben, maar hij werd geblokkeerd op Twitter. Vanochtend wilde hij hem toespreken in de raad met zijn betoog, maar het raadslid was niet aanwezig. In de raad gingen raadsleden later in de avond nog verder op het betoog van Weterings. Zo vroeg Joris Wijsmuller of Van Doorn in kon gaan op de ongeloofwaardigheid dat zijn stagiair op een zondagavond zo’n tweet plaatste. ,,U noemt dat ongeloofwaardig, ik zie dat niet zo’’, reageerde Van Doorn. Hij weigerde ook om zijn excuses aan te bieden, omdat hij er al ‘afstand’ van had gedaan. ,,Die tweet had niet geplaatst moeten worden”, verklaarde Van Doorn eerder. ,,Maar laten we niet doen alsof al deze supporters engelen zijn.’’