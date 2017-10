Geen spoor van vermiste Maria gevonden na zoektocht

Of er bruikbare aanwijzingen zijn aangetroffen, is niet bekend.



De van oorsprong Portugese vrouw wordt sinds 25 augustus vermist. In verband daarmee zit haar partner, een 43-jarige Hagenaar, al sinds 11 oktober vast. Hij wordt verdacht van moord of doodslag op de vrouw. Diezelfde dag werd ook de eerste zoektocht in het water gehouden.



Volgens een politiewoordvoerder waren er ‘aanwijzingen’ om de zoektocht naar de vrouw in het water langs de Handelskade voort te zetten. Om welke aanwijzingen het gaat kan hij in het belang van het onderzoek niet zeggen. Ook waarom de politie de man verdenkt van moord of doodslag op zijn vrouw, terwijl er nog geen lichaam is gevonden, wil de woordvoerder niet kwijt in het belang van het onderzoek.