Geen sprinkler bij in as gelegde Shurgard: De strijd om het geld barst nu los

Met soms tranen in de ogen stonden ze woensdagochtend bij de brand te kijken. Daar, in die verzengende hitte en donkere rookwolken vergingen bij Shurgard aan de Industrieweg in Zoetermeer hun geliefde opgeslagen spullen. Albums met foto's van overleden dierbaren, inboedels die tijdelijk in boxen waren gestald vanwege een verhuizing of scheiding, kostbare geluidsapparatuur en complete verzamelingen van hobbyïsten gingen in vlammen op.