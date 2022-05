Geen straf voor koukleumende Hagenaar na 'eng' kampvuurtje in eigen woning

De politie greep in toen de koukleumende Hagenaar van armoede een vuurtje had aangelegd in zijn woning waarin geen elektriciteit of werkende verwarming meer voorhanden was. Dat laatste kwam door een uitgeslagen brand in een nabijgelegen portiekwoning aan de De Moucheronstraat. Omliggende woningen, waaronder die van verdachte dus, raakten toen flink beschadigd.