Geen tbs voor Giovanni (25) die voor geweld tegen vijf ex-vriendinnen voor de rechter stond

Gedane zaken Haagse schoorste­nen moesten roken, nu zijn er nog maar 16 van de 280 over

Weinigen zullen het weten, maar 2023 is toch echt het Europees jaar van de fabrieksschoorsteen. Die stond symbool voor welvaart en industriële ontwikkeling. Den Haag telde er ooit maar liefst 280. Daar zijn er nu slechts zestien van over. Deze keer in de rubriek Gedane zaken: Haagse schoorstenen.