Geen tienen op het gymnasium: zij slaagden met vijven en zessen en zijn daar maar wat blij mee

Bij Nathaniel Goede (18) uit Pijnacker was het net aan. Op een eigen foto prijkt hij trots met een vlag. ,,Ik moest hem vasthouden, want de vlaggenhouder is kapot.” Hij is met drie onvoldoendes - voor scheikunde, natuurkunde en Frans - geslaagd voor het vwo. Op het nippertje dus. In een ‘normaal’ jaar mag je twee onvoldoendes hebben, afgelopen jaar is dat (tijdelijk) versoepeld naar drie onvoldoendes. Eentje meer en hij had het beruchte slecht-nieuws-belletje gehad.



In de media duiken overal de bollebozen op, die met een rijtje tienen voor het gymnasium zijn geslaagd, maar de meeste examenleerlingen hebben gewoon keihard moeten blokken om het nét te redden. En dan was er ook nog eens corona.