Geen toestemming voor demonstratie tegen politiegeweld in Leidschendam

Er komt geen demonstratie tegen politiegeweld op zaterdag 13 juni in Leidschendam. Er is hier geen plek te vinden waar voldoende afstand kan worden gehouden.

Als alternatief is het Malieveld in Den Haag aangeboden. Het is niet duidelijk of de demonstranten daarvan gebruik gaan maken.

De organisatoren hadden juist Leidschendam uitgekozen, omdat de 22-jarige Salim Hadj Ali uit deze gemeente vorig jaar een paar dagen na zijn arrestatie overleed. Volgens het Openbaar Ministerie was dat niet het gevolg van politiegeweld, maar de familie van Salim heeft nu advocaat Richard Korver in de arm genomen om hen te helpen meer duidelijkheid te krijgen over zijn dood.

Oplopen tot duizend

De demonstratie in Leidschendam is op 3 juni aangekondigd. Volgens de organisatoren worden er 250 tot 300 demonstranten verwacht. Maar omdat de actie is aangekondigd via sociale media en nieuwssites, verwacht burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam dat het aantal demonstranten kan oplopen tot duizend. ,,Voor zo’n grote groep is er met de geldende coronamaatregelen van 1,5 meter afstand en de geldende noodverordening geen geschikte locatie in Leidschendam-Voorburg. Dit betekent dat de demonstratie niet in Leidschendam-Voorburg kan plaatsvinden”, aldus Tigelaar na overleg met de Lokale Driehoek van politie, openbaar ministerie en burgemeester.

De voorzitter van de Veiligheidsregio, waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag, heeft het advies overgenomen.Volgens Tigelaar is er een zorgvuldige afweging gemaakt, waarbij het demonstratierecht als belangrijk grondrecht en de beperkte mogelijkheden om risico’s op besmetting met het coronavirus te voorkomen, zijn meegewogen.