Geen toestemming voor Eritrees feest in Rijswijk: spreker levert veiligheidsrisico op

Enorme berg afval naast ondergrond­se containers in Haagse wijk Oostbroek

Een berg afvalzakken dat naast de ondergrondse containers in de Harderwijkstraat is geplaatst, was zo massaal dat de stoep volledig geblokkeerd werd. Volgens een woordvoerder van de gemeente kwamen de zakken van een ontruiming van een wietplantage in de buurt.

10 augustus