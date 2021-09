Geen topsalaris meer voor Merel van Vroonhoven, maar wél een carrière als juf en een boek

Merel van Vroonhoven is een juf van groep 6 van een Scheveningse school. Ze kan leiding geven. Niet alleen aan kinderen. Van Vroonhoven stond aan het hoofd van de NS, was de baas van de Autoriteit Financiële Markten en zat in de directie van een verzekeraar zonder daar zelf van onder de indruk te raken. De nuchtere houding van de ‘Topvrouw 2012’ is een verademing en lijkt de belichaming van de nieuwe bestuurscultuur, waar politici veel over praten maar door de juf van de Eerste Nederlandse Buitenschool gewoon wordt gepraktiseerd.