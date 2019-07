Geen (tram)verkeer via Spui mogelijk nadat vrachtwagen tegen htm-paal rijdt

Vrouw uit Wassenaar betaalt 37.000 euro om versprei­ding naaktfoto’s te voorkomen

19 juli Een vrouw uit Wassenaar was zo bang dat naaktfoto’s van haar bij haar familie of zelfs op een raam van de Hema zouden belanden, dat ze Harry A. uit Hellevoetsluis in totaal ruim 37.000 euro betaalde. Het OM eiste vrijdag een werkstraf van 240 uur en 3 maanden cel voor de langdurige afpersing. Het geld moet hij in termijnen terugstorten.