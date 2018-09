'Geen tramremise in onze achtertuin'

In 2015 kocht HTM een pand aan de Zuiderweg, met het idee er een tramremise van te maken. Dat kan alleen, wanneer er een wijziging komt in het bestemmingsplan. De gemeente gaf HTM daarop de opdracht draagvlak te creëren onder de bewoners voor de komst van zo'n remise. Henk Demkes namens bewonersbeweging STOP HTM-remise in Vrijenban: ,,Dat hebben ze getracht, met brochures en bijeenkomsten. De tramremise zou het hier veiliger maken, een plus zijn voor de wijk. Maar de mensen hier laten zich niet zomaar om de tuin leiden. Een nieuwe woonwijk op die plek zou een duurzame invulling zijn. Dit heeft geen enkele meerwaarde.''

98 procent

Om aan te tonen dat dat gevoel breed leeft, heeft de initiatiefgroep recent een enquête uitgezet onder bewoners. ,,Daarin stelden we de simpele vraag: bent u voor of tegen de komst van een tramremise in de wijk? 98 Procent van 197 mensen die reageerden is tegen. Een heel duidelijk signaal, lijkt me.''



Volgens Demkes zijn er alternatieven zat voor handen. ,,Denk aan de toekomstige ontwikkelingen van de A4 en A12, daar ontstaat ruimte voor zo'n opstellocatie. Dat zal ongetwijfeld meer geld kosten, maar is uiteindelijk wel een duurzamere oplossing.''



Vanavond zal een afvaardiging van het bewonersinitiatief de resultaten van de enquête overhandigen aan verantwoordelijke wethouders Björn Lugthart en Marloes Borsboom-Turabaz. Demkes: ,,We verwachten dat er dit najaar een politiek besluit valt. Alle reden dus om nu wat lawaai te maken.''