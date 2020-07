Geen traumasyndroom bij Poolse vrouw die partner neerstak in Segbroek

Column Misschien is het een fata morgana, maar echt, ik hoop zo dat het nieuwe normaal terug­kruipt in z'n hok

Vooralsnog lijkt het erop dat het nieuwe normaal - het idee dat de 1,5 metersamenleving blijvend is - stilletjes terugkruipt in z'n hok. Misschien is het een fata morgana, maar echt, ik hoop het zo.