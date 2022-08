Geen treinen van NS door staking: Den Haag CS bijna uitgestorven

Waar het in de vroege ochtendspits vaak al een drukke bedoening is op Den Haag CS, was het station vanochtend vroeg praktisch uitgestorven. Het personeel van de NS staakt, waardoor er de hele dag geen treinen rijden, met het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol uitgezonderd.

Het is de vierde dag op rij dat er wordt gestaakt. Dat zou vandaag alleen in het midden van het land zijn. Maar de impact zou zo groot zijn, dat ervoor is gekozen helemaal geen treinen te laten rijden.

Dat is ook wel duidelijk op Den Haag Centraal. Op de vertrekborden zijn wel de bestemmingen te zien, maar achter elk station staat in rode letters ‘rijdt niet’. Overigens staan op de perrons ook gewoon treinen, maar dat is niet ongebruikelijk voor een eindstation.

Reizigers lijken inmiddels wel op de hoogte te zijn van de stakingen. Op dit station was het vanmorgen dan ook behoorlijk rustig in de spitstijden. Dat was vorige week wel anders, toen er ook al geen treinverkeer in Zuid-Holland was door de staking in dit gebied. Vooral buitenlandse toeristen moesten toen een andere manier vinden om toch op hun bestemming te komen.

Volledig scherm Er rijden geen treinen vandaag. Dat is duidelijk op Den Haag Centraal. © District8