Geen treinverkeer tussen Den Haag Centraal en Ypenburg

Voorburger keert terug met zijn Russische koor

9:45 De Voorburgse dirigent Marcel Verhoeff is hier misschien niet zo bekend, maar in Rusland is hij een grote naam. Binnenkort is hij eindelijk weer eens in de buurt. Met zijn Moskouse Don KosakenChor Russland doet hij binnenkort Den Haag en Maassluis aan.