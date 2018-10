'Geen trek in Ajax-fans in Den Haag'

De partij besloot na meerdere gesprekken met ADO-fans over de kwestie schriftelijke vragen in te dienen bij de gemeenteraad. ,,Ajax-supporters zijn al 12 jaar niet welkom in Den Haag, laten we hier minstens 112 jaar van maken!'', aldus Zeller.

Het raadslid wil dus echter Ajax-supporters blijven weren uit Den Haag om ervoor te zorgen dat de inzet van agenten blijft afnemen. ,,Vorig jaar waren er slechts negen aanhoudingen, dus is het zaak deze lijn door te trekken'' , meent hij. ,,Het is noemenswaardig dat de mobiele eenheid niet meer nodig is bij elke wedstrijd van ADO Den Haag. Hiermee laat de club zien een echte familieclub te zijn geworden.''

12 jaar

Zouden de fans alsnog welkom zijn in elkaars stadion, dan zullen ze elkaar in december voor het eerst in twaalf jaar ontmoeten in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA. De Haagse burgemeester Wim Deetman nam in 2006 de beslissing om niet langer Ajax-supporters in het ADO-stadion toe te laten nadat het Haagse supportershonk door zo’n 70 Ajax-hooligans was bestormd, 36 uur voor een wedstrijd tussen beide voetbalclubs.



