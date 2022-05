Geen Tuilerieën aan het Spui

Na ruzie in vrienden­groep blaast dronken man (29) brievenbus­sen op met cobra's en vlucht hij voor politie

De politie heeft vannacht een 29-jarige Zoetermeerder aangehouden die verdacht wordt van het opblazen van verschillende brievenbussen met zwaar vuurwerk in Den Haag en Voorburg. Na de explosies sloeg de man op de vlucht voor de politie. Bij zijn aanhouding, waar hij zich nog tegen verzette, bleek de man onder invloed en was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

28 april