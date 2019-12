Geen uitstel voor Wassenaarse ‘krottenkoning’: Verwaarloosde villa moet snel opgeknapt worden

De gemeente Wassenaar besloot een maand geleden een zogeheten ‘last onder bestuursdwang’ op te leggen. De Muntendamsche Investerings Maatschappij van Van de Putte moet het gebouw binnen acht maanden renoveren, anders wordt een boete opgelegd. Maar het monumentale gebouw is inmiddels zo vervallen dat Van de Putte in elk geval binnen een maand moet zorgen dat alle lekken en gaten in de muren en daken gedicht moeten zijn. Als de eigenaar hier geen vaart mee maakt, laat de gemeente ‘Ivicke’ opknappen en stuurt de rekening door naar de investeringsmaatschappij.

Krakers in de villa

Die stapte naar de rechter om uitstel te krijgen voor het opknappen van het landhuis, maar kreeg vandaag nul op het rekest. ,,Het verzoek is afgewezen. Maar de voorzieningenrechter gaat er wel van uit dat de aannemer van verzoekster toegang krijgt tot het pand als dat volgens haar nodig is om de herstelmaatregelen goed uit te voeren”, luidt de uitspraak van de rechter. ,,Krijgen ze onverhoopt geen toegang, dat moeten ze wel kunnen aantonen, dan kan terstond opnieuw een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.”

Dat er een voorbehoud wordt gemaakt over toegang tot het landgoed, slaat op de krakers die al enige tijd Huize Ivicke bezetten. Een van de hen zei afgelopen voorjaar tegen een verslaggever van deze krant dat ze met plezier zou vertrekken als het gebouw weer wordt opgeknapt en verhuurd.

Uitgebrande drukkerij

De gemeente Wassenaar zegt dat er na de uitspraak contact is geweest met de Muntendamsche Investerings Maatschappij en dat deze voorstelt om op 6 januari te beginnen met de renovatiewerkzaamheden aan de Rust en Vreugdlaan. De gemeente is akkoord, maar houdt wel een vinger aan de pols. Mocht 6 januari verstrijken zonder dat aan het huis gewerkt is, dan laat de gemeente het tot spookhuis verworden paleisje in elk geval wind- en waterdicht maken.

Ivicke is niet het enig gebouw van Van de Putte dat staat te verkrotten. In Zeeland is een oud klooster langzaam aan het instorten. Hierover werden zelfs Kamervragen gesteld door de SP. En ook in Noordwijk worden de namen Van de Putte en Muntendamsche Investerings Maatschappij in één adem genoemd met verval en dwangsommen.