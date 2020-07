Geen vakantie naar Sunny Beach, maar wel Bulgaarse Shopska salade uit de Beeklaan

Voor toeristenoord Sunny Beach in Bulgarije geldt net als de rest van het Balkanland een negatief reisadvies. Terecht, want het ooit trotse communistische vakantieparadijs is een gedrocht met als dieptepunt een vestiging van McDonald’s die er letterlijk midden op het strand staat. McDonald’s is echter wel de zeldzame plaats in Bulgarije waar geen shopska salade op het menu staat, het nationale voorgerecht.