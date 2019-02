Geen vergunning om pa en ma wijntje in te schenken: ‘Oneerlijk’

Vaarwel Britten ‘Ik denk dat ze in Engeland nog niet doordron­gen zijn van de gevolgen van Brexit’

20:01 Het afscheid van de Britten staat op losse schroeven. Of je nu een bedrijf runt in Naaldwijk, drie hoog woont in Zoetermeer of graag winkelt in de Haagse binnenstad: de commotie rond de brexit raakt ons allemaal. Hoe gaat de regio om met die onzekerheid?