Geen verkeer door de Laan van Meerdervoort dit weekend

Verkeer moet komend weekend over de Carnegielaan. De Laan van Meerdervoort is afgesloten omdat er een grote kraan op het dak wordt gezet. Die is nodig om materialen te verplaatsen bij de verbouwing van een voormalig kantoorpand.

Sinds de start van de sloop begin dit jaar is het fietspad dicht. Openbaar vervoer en fietsers moeten een andere route nemen. Niet iedereen maakt daar gebruik van. De stoep tegenover het verbouwde pand moet het ontgelden. Daar racen de fietsers tussen de voetgangers door.

Een andere oplossing is er niet. ,,Een fietstunnel was niet mogelijk in verband met de bouwveiligheidszone. Een fietsomleiding was de meest veilige optie, hier zijn we voor gegaan”, laat Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling weten.

Sloop

Het pand op nummer 51 is nu volledig gestript. Alleen het geraamte staat er nog. Dinsdag werd de sloop afgerond. De rest van het jaar staat in het teken van de opbouw. In december moet het af zijn. In het voormalig kantoorpand uit 1984 komen verschillende appartementen.

