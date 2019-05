Geen verwijzing op de snelweg naar Mall of the Netherlands: 'Regels zijn regels’

Rijkswaterstaat houdt zijn poot stijf: er komt geen verwijzing op snelwegen naar de Mall of The Netherlands in Leidschendam als die volgend jaar af is. 'Zo zijn de regels'.

Belangrijkste argument vóór een verwijzing op de borden bij afslagen van snelwegen rond Leidschendam is het bevorderen van de verkeersdoorstroming. Op die wegen staat het nu al vaak vast en dat wordt niet beter als de Mall straks de verwachte 14 miljoen mensen per jaar gaat trekken. Dat is de helft meer dan winkelcentrum Leidsenhage nu doet.



Eigen borden

Mall-eigenaar URW en de gemeente Leidschendam-Voorburg hadden nog hoop dat Rijkswaterstaat zou omdraaien op basis van het argument voor doorstroming. Maar die hoop blijkt ijdel. ,,Als zij graag willen verwijzen naar de Mall of the Netherlands moeten zij dat op hun eigen gemeenteborden doen", zegt de woordvoerder van de Nationale Bewegwijzeringsdienst die werkt in opdracht van Rijkswaterstaat. ,,Wij zetten uitsluitend plaatsnamen op de borden.”



Het probleem van de weg vlak naast de nieuwe Mall, de N14 richting Den Haag vanaf de A4, is dat het een weg van de gemeente lijkt, maar een weg ís van Rijkswaterstaat waarvan iedereen verder af moet blijven.

Groen licht

Dat outletmall Bataviastad bij Lelystad vanaf de snelwegen wel wordt aangekondigd, is volgens de Nationale Bewegwijzeringsdienst afgedwongen via de rechter. Plannen voor zulke juridische stappen zegt projectdirecteur Teun Koek van de Mall in Leidschendam momenteel niet te hebben. Hij geeft aan zich vooralsnog te focussen 'op de voortzetting van de goede gesprekken met Rijkswaterstaat'.



Zo wil de Mall graag dat op drukke momenten de verkeerslichten een langere periode groen licht geven tegen opstoppingen.