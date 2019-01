Geen vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport door sneeuw

21 organisa­ties maken vuist tegen verlichte reclamezui­len in binnenstad

11:59 Ruim twintig bewoners- en ondernemersorganisaties in de binnenstad tekenen bezwaar aan tegen de plaatsing van 25 verlichte reclamezuilen in het historische centrum van Den Haag. De organisaties schrijven in een brandbrief aan de gemeenteraad ‘teleurgesteld, gefrustreerd, verdrietig maar nog meer kwaad’ te zijn over de ‘verrommeling’ van de monumentale binnenstad.