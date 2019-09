Geen voorstelling maar honderden dansende mensen op het podium van het Zuiderstrandtheater

Daar sta ik dan, met de concertkaartjes van komende zaterdag al in de knip, mee te wiegen op het podium van het Zuiderstrandtheater. Op dezelfde plek als waar het orkest zaterdag het meesterwerk Boléro van Maurice Ravel door de zaal laat galmen doen nu dik 200 sportievelingen mee aan wat onverwacht de grootste en leukste work-out van Den Haag is geworden. Het uurtje avondgymnastiek is een van de activiteiten waarmee het Residentie Orkest zijn succesvolle reeks Masterclasses voortzet. Naar de concertzaal gaan is al lang geen kwestie meer van stijf in het gelid naar het orkest luisteren, je hoest inhouden en na een beschaafd applaus weer kalmpjes de zaal verlaten.